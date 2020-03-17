أحمد شامي ينتقد المستهترين بالحجر المنزلي: «أنانية»

عبر الفنان أحمد شامي، عن غضبة من غير الملتزمين بقرار الحجر المنزلي بعد زيادة عدد المصابين بفيروس «كورونا» خلال الأيام الأخيرة.وقال «شامي»، في تغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر»: «فضلت أفكر ليه الناس والشباب مش عايزين يفضلوا في البيت، أكيد عشان إحنا طبعا بنحب الأڤورة ونجيب آخر أي حاجة من فرح أو مصيبة أو كارثة، عشان كده محدش عايز يقعد في البيت، أنا متأكد إن كتير بيعاندوا عشان عايزين حظر ويجيبوا آخر الاڤورة وعشان اتعودنا على كده للأسف.. أنانية».وكان عدد كبير من نجوم الفن قد دعوا جمهورهم للالتزام بمنازلهم إلا للضرورة، للحد من الاختلاط ومنع انتشار فيروس «كورونا»، وذلك بسبب ارتفاع الإصابة بين الأشخاص المصاحبين للحالات التي تم الكشف عنها، حيث وصل عدد الحالات إلى 196 حالة إلى الآن و6 وفيات.كما تم تعليق الدراسة في المدارس والجامعات بقرار من رئيس الجمهورية للحد من الاختلاط ومنع انتشار الفيروس، وكذلك تقليل نسبة حضور العاملين في الدولة إلى 50%.