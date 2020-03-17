وزير التعليم يعتمد جداول امتحانات «ثانوية STEM» والمكفوفين

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم ‏الفني، جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس ‏المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (‏STEM‏) (الدور الأول) للعام الدراسي ‏الحالي 2019- 2020.ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 7 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم 5 يوليو ‏‏2020.كما اعتمد الوزير أيضًا جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ‏بمصر للمكفوفين (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي، وتقرر أن تبدأ الامتحانات اعتبارًا من يوم 7 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم 2 يوليو 2020.وحرصت الوزارة على مراعاة ترتيب المواد بجدول شهادة إتمام الدراسة الثانوية ‏العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (‏STEM‏)، وكذلك شهادة إتمام ‏الدراسة الثانوية العامة بمصر للمكفوفين.