سقوط 4 مزارعين ينقبون عن الآثار في أسيوط

نجح ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، اليوم، في ضبط 4 أشخاص؛ لقيامهم بأعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار.أكدت التحريات قيام 4 مزارعين أعمال حفر بمنازل ثلاثة منهم، بقصد التنقيب عن الآثار، عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط المتهمين.عثر بحوزتهم على سلم خشبي والأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب، وفرد رصاص، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.