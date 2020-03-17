إحباط 5 قضايا تهريب بمليون جنيه خلال 24 ساعة

ضبط قطاع أمن المنافذ، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في حملات موسعة 5 جرائم التهريب بقيمة مليون جنيه، أبرزها "بضائع أجنبية الصنع، ساعات يد، بطاريات حاسب آلى "لاب توب"، حليات، قطع غيار مُعدات، عبوات زيت شيشة إلكترونية".وضبط القطاع أيضا، 19 قضية أبرزها "مزاولة مهنة بدون انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى"، تنفيذ 157 حكم قضائي متنوع، وتحرير 337 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 10 قضايا في تزوير المحررات الرسمية.تم إتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.