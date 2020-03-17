التموين: احتياطي اللحوم يكفي 29 شهرًا





طمأن الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، المواطنين بشأن توافر السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن الدولة لديها احتياطي استراتيجي من السلع هو الأفضل.وأوضح «كمال»، خلال مداخلة ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية «الحدث»، أن احتياطي الدواجن يكفي حتى إلى 11 شهرًا، والزيت والسكر والأرز والأقماح 4 شهور، واللحوم الحية ما بين 25 و29 شهرًا.وأضاف أن وزير التموين كان قد اجتمع مع عدد مع السلاسل التجارية واطمئن أن المخزون يكفى لما بعد عيد الأضحى المقبل، لافتًا إلى أن المخابز تعمل بشكل طبيعي كالمعتاد وتنتج 250 مليون رغيف يوميًا عبر 30 ألف مخبز.