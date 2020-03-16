طبيبة تحذَر المصريين من تناول «الشيشة» في المقاهي

قالت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ أمراض السكر والغدد بكلية طب قصر العيني، إن أي شخص معّرض لضعف المناعة والإصابة بأمراض الرئة والربو والسكر والضغط وغيرها، مطالبة المصريين بالإكثار من تناول مصادر فيتامين سي بشكل يومي كالبرتقال والليمون أو على هيئة حبوب.حذرت أستاذ أمراض السكر والغدد بكلية طب قصر العيني، خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، من الجلوس على المقاهي وتناول «الشيشة» وكثرة الوجود في التجمعات.أوضحت أستاذ أمراض السكر والغدد بكلية طب قصر العيني، أن أكثر طريقة ينتقل بها الفيروس هي اليد، مشددة بضرورة غسيل اليدين بالماء والصابون فور العودة للمنزل من الخارج، إلى جانب ملازمة المنزل بقدر الإمكان وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة.