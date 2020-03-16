الباز للمواطنين: «اقعدوا في البيت.. كورونا مش محتاج فهلوة»

طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، المصريين بالبقاء في منازلهم لحماية أنفسهم من انتشار عدوى فيروس كورونا، وأن يتركوا الحكومة تقوم بعملها لتقليل عدد المصابين بالفيروس في مصر.وقال الباز خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إن قرارات الحكومة الأخيرة بتعليق المدارس 15 يوما، وتعليق الطيران، وتخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية ذات الطبيعة الإدارية جاء لتقليل الاختلاط وتخفيض نسبة العدوى.وأضاف: "من غير المعقول أن تتخذ الحكومة كل هذه الإجراءات، وتجد المواطنين في تزاحم لشراء المواد الغذائية، أو الجلوس على المقاهي".وأكد الباز أن أي جهاز صحي في العالم لا يستوعب عدد إصابات كثيرة، ولو تزايدت الأعداد لن نجد أسرة للمرضى، ولذلك على المواطنين تقليل الازدحام حتى لا يتزايد العدد.وواصل: "الحكومة قالت ممنوع التجمعات، فهذا الفيروس مش محتاج إننا نتذاكى عليه ونمارس الذكاء والفهلوة المصرية.. التجمعات تعني أي تجمع فيه ناس زي أفراح أعياد ميلاد، أو الجلوس على المقاهي".