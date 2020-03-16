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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

حقيقة بيع سيارة أحمد زكي ومصير شقة ابنه هيثم

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:51 م
أحمد زكي
أحمد زكي
سناء إسماعيل
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نفى المحامي بلال عبدالغني بيع سيارة الفنان الراحل أحمد زكي، وسيارة الفنانة هالة فؤاد التي تلقتها هدية منه، مؤكدًا أنها أخبار كاذبة والسيارة تتواجد لديه ومازالت رخصتها تحمل اسم الفنان الراحل.

وأضاف «عبدالغني» خلال لقائه في برنامج MBCTrending المذاع عبر فضائية mbc4، أنه عرض على وزارة الثقافة شراء شقة المهندسين التي كان يملكها الفنان أحمد زكي، لكن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة أكدت أن قيمة الشقة كبير جدًا والوزارة ستأخذ مقتنيات الفنان الراحل فقط بعد جردها.

وتابع: «رامي بركات شقيق الفنان هيثم أحمد زكي، من والدته الفنانة هالة فؤاد، أكد أنه يوجد بعض الأشياء لشقيقه الراحل يريد الاحتفاظ بها ومنها بعض ملابسه والجوائز التي نالها هيثم بعد فيلم حليم، وعلامة استفهام، وكلبش 2».

وأضاف أن الشقة التي كان يعيش فيها هيثم وبها رحل ومكانه بأحد المجمعات السكنية الراقية ومرتفعة السعر، فإن رامي سيتخذها مسكنًا له في حال نزوله إجازات لمصر، ولذا قام بعمل بعض التحديثات بها، كما أنه سيتكفل بسداد الأقساط الواجب سدادها عليها وقيمة القسط 260 ألف جنيه.

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