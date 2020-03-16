اشتباكات بالأيدى بين مؤيدى عاشور وعطية بنقابة المحامين

شهدت نقابة المحامين، منذ قليل، اشتباكات بالأيدي بين مؤيدي كل من سامح عاشور ورجائي عطية، بسبب الحديث عن فوز رجائي عطية بالقرب من مقر اللجنة المشرفة من قبل أحد مؤيديه.وتشهد نقابة المحامين الآن حالة من تزايد الحشود الداعمة لكل من رجائي عطية وسامح عاشور، في انتظار إعلان نتيجة الانتخابات الرسمية.وشهدت الساعات القليلة الماضية اشتباكات بين الطرفين واتهامات متبادلة، حيث تمسك كل طرف بأن مرشحه هو الفائز.وتكثف أجهزة الأمن تواجدها بمحيط مقر النقابة العامة للمحامين، تحسبًا لأي تجاوزات وتأمين اللجنة المشرفة على الانتخابات.واستقبلت، منذ قليل، اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين، برئاسة المستشار أحمد أبودقة، أوراق فرز محافظات طنطا وسوهاج ودمياط والإسماعيلية، والمحلة الكبرى.وتواصل اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين، في تلقي أوراق باقي المحافظات، تمهيدًا لإعلان النتيجة.وكانت اللجنة قد استقبلت في الساعات الماضية، أوراق محافظات المنوفية وبورسعيد وشمال وجنوب البحيرة، إلى جانب أوراق محافظة الغربية وأسيوط.كما تسلمت اللجنة أحراز بعض المحافظات، على رأسها أحراز محافظة المنوفية وبورسعيد وشمال وجنوب البحيرة، إلى جانب أحراز محافظة الغربية، وأسيوط.