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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

10 معلومات خاطئة عن فيروس «كورونا» (انفوجراف)

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:32 م
كورونا
كورونا
سناء إسماعيل
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نشرت قناة «إكسترا نيوز» انفوجرافا عن الأخطاء الشائعة بفيروس «كورونا»، وذلك وفقًا للدكتور أسامة حمدي بجامعة هارفارد الأمريكية.

- الخطأ الأول: فترة حضانة الفيروس 14 يومًا
فترة حضانة الفيروس 4 أيام فقط لكن للتأكد من عدم حمل العدوى يجب الانتظار 14 يومًا من تاريخ مخالطة المصاب وهي فترة العزل.

- الخطأ الثاني: إذا أصيبت بالفيروس حتمًا ستظهر عليك الأعراض
الصحيح أن العديد من الحالات لا تظهر عليها الأعراض رغم الإصابة والأعراض تبدأ بسيطة وتزداد بالتدريج.

- الخطأ الثالث: أعراض الفيروس آلام في الحلق ورشح وصداع وآلام في الجسم
الصحيح أكثر الأعراض حدوثًا ارتفاع درجات الحرارة والسعال الجاف والإرهاق وضيق التنفس، أما الأعراض الأقل حدوثًا فهي آلام في الحلق، الرشح، الزكام، آلام الجسم، الصداع، الإسهال.

- الخطأ الرابع: كل من يصاب بالفيروس يصاب بالتهاب رئوي
الصحيح أن الالتهاب الرئوي يحدث فقط لواحد من كل 5 أشخاص ويحدث عادة في اليوم الثامن لبداية الأعراض.

- الخطأ الخامس: الإصابة بالفيروس تشابه نوبة البرد تمامًا ويصعب التفرقة بينهما
الصحيح: نوبة البرد تبدأ بكحة أو آلام في الحلق مع رشح أو زكام دون ارتفاع في الحرارة وهي ليست الأعراض الشائعة لفيروس كورونا المستجد لذا لا يجب الخلط او الفزع.

- الخطأ السادس: لا يمكن التفرقة بين الأنفلونزا العادية وفيروس كورونا المستجد
الصحيح: هناك تشابه في كثير من الأعراض مثل السخونة والسعال والإرهاق وآلام الحلق والصداع، وفترة حضانة الأنفلونزا العادية قصيرة جدًا وتظهر أعراضها فجأة، وأعراض فيروس كورونا المستجد تظهر بالتدريج، والأنفلونزا العادية قد تصيب الأطفال وقليلة المضاعفات بخلاف فيروس كورونا المستجد.

- الخطأ السابع: كل من يصاب بالفيروس يجب أن يذهب للمستشفى للعلاج
الصحيح لا يجب الذهاب للمستشفى إلا إذا زادت الأعراض بحدوث ضيق شديد في التنفس وقد يحدث في الأسبوع الثاني، وأفضل الطرق العزل بالمنزل مع تقليل لاختلاط مع متابعة الطبيب المختص.

- الخطأ الثامن: الفيروس خطير وقاتل لكل من يصاب به
الصحيح معظم حالات الفيروس يتم الشفاء منها نهائيًا خاصة في السن الصغير لقوة مناعة الجسم.

- الخطأ التاسع: لا يمكن الحد من انتشار الفيروس على مستوى الدول وربما تصل كل الدول إلى مصير إيطاليا.
الصحيح هناك وسيلتين لانتشار الفيروس على مستوى الدول: الأولى التقليل من التزاحم ومنعه قدر الإمكان، والثاني وقف الطيران من الدول عالية الإصابة مع الفحص الدقيق لجميع القادمين للبلد.

- الخطأ العاشر: لا يمكن الوقاية من الفيروس فالإصابة حتمية في وجود إصابة تحيط بنا.
الصحيح بالطبع يمكن الوقاية بشكل كبير من الإصابة إذا اتبعنا خطوات النظافة الشخصية مثل غسيل الأيدي بالماء والصابون وعدم لمس الفم والأنف والعين وغيرها من الاحتياطات.

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