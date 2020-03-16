مايا مرسى: أملنا فى المرأة المصرية لمواجهة «كورونا»

وجهت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، رسالة للمرأة المصرية بمناسبة عيد ميلاد المجلس، قائلة، إنها قوية وناجحة ودؤوبة ومضحية في كل المواقف، ومثابرة وعزيزة وأبية، وسيدة في ظهر بلدها وأسرتها ووطنها على كل المستويات.وأضافت «مايا» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «DMC»: «لمواجهة فيروس كورونا المنتشر في كل أنحاء العالم، نعلق آمالنا على المرأة المصرية ودورها داخل البيت وخارجه، التوعية لأولادها والنظافة المستمرة للأشخاص المحيطين بها».وأردفت: «دورها أساسي إذا تحكمت في الأسرة سينحصر الفيروس، ومن الضروري اهتمامنا بنظافة البيت والعمارة، والمحيطين».