«خناقة» فى الأهلى بين رمضان صبحى وبادجى

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قرر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع عقوبة مالية على رمضان صبحي وإليو بادجي بعد الأزمة التي نشبت بين اللاعبين على هامش المران الذي أقيم، ظهر اليوم، على ملعب مختار التتش.وأضاف عبدالحفيظ، في تصريحات خاصة، أن قرار العقوبة جاء بناء على موقف اللاعبين أمام الجهاز الفني واللاعبين، رافضًا إعلان المبلغ الذي تعرض له الثنائي.