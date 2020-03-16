أحمد صلاح حسني يروي كواليس «ختم النمر» مع شيرين سليمان

يُذكر أن برنامج "عين" تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "الحياة" في تمام الساعة 11 مساءً، يوم الأربعاء، ويعاد يوم الخميس في تمام التاسعة مساء.





في حلقة خاصة من كواليس مسلسل "ختم النمر"، يحل الفنان أحمد صلاح حسني، ضيفا على برنامج "عين" الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "الحياة"، يوم الأربعاء المقبل.يتحدث صلاح حسني عن كواليس العمل، لا سيما وأنها أول بطولة مطلقة له، موضحا موقفه من السيناريو والتصوير بأسوان. كما يتطرق للحديث عن فيلم "الممر"، ونجاحه اللافت، ثم مسلسله الرمضاني المقبل مع الفنان ياسر جلال. وأيضا علاقة النسب والقرابة التي تجمعه بالفنان أمير كرارة.يعرض البرنامج أيضا لقاء مع مخرج العمل أحمد سمير فرج، الذي يتحدث عن فكرة المسلسل والصعوبات التي واجهتهم، فضلا عن اختياره للأبطال.في نفس السياق، يعرض لقاء مع الفنان أمير صلاح الدين، ليروي كواليس دوره في "ختم النمر" والتغيرات التي تحدث للشخصية علي مدار الحلقات. يليه حوار مع الفنانتين هدى الإتربي وحسنة سليم.مسلسل "ختم النمر" من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب. وتدور الأحداث في إطار اجتماعي رومانسى تشويقي.