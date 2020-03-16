ماليزيا تحظر سفر المواطنين وتمنع دخول الوفود السياحية

أعلنت حكومة ماليزيا، اليوم الإثنين، حظر سفر المواطنين، كما منعت دخول الوفود السياحية إليها، كإجراءات احترازية لتفشى فيروس كورونا المستجد.وكانت ماليزيا قد أعلنت، فى وقت سابق، تسجيل 190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.ونصحت وزارة الصحة الماليزية، المواطنين الماليزيين، خلال الفترة الماضية، بتأجيل رحلاتهم وعدم السفر إلى مقاطعات لومباردي وفينيتو وإيميليا ورومانيا في إيطاليا، إضافة إلى هوكايدو في اليابان، وطهران وقم في إيران.