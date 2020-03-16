المغرب يغلق المساجد بالكامل ويكتفى بالأذان

أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الإثنين، عن تعليق الصلاة بالمساجد وقصر الصلاة على المنازل فقط.وأفتت الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى بالمملكة المغربية، اليوم، بضرورة إغلاق أبواب المساجد في المملكة ابتداء من اليوم، مع استمرار رفع الأذان.وقال المجلس العلمي الأعلى إن "هذا الإجراء لن يستمر، وستعود الأمور إلى نصابها بإقامة الصلاة في المساجد بمجرد قرار السلطات المختصة بعودة الحالة الصحية إلى وضعها الطبيعي".كما شدد المجلس على أن الفتوى تأتي نظرا للضرر الفادح الناجم عن الوباء الذي يجتاح العالم، واعتبارا لما صدر من توجيهات من الجهات المختصة، بما فيها وزارة الصحة، بهدف الحرص على الوقاية من الفيروس بإغلاق أماكن عمومية وخصوصية.وأعلن المغرب عن تسجيل العديد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، قدم معظمهم من الخارج.