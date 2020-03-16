محاكمة متهم بالشروع في قتل عامل بالساحل

أحالت نيابة الساحل الجزئية بمحافظة القاهرة، اليوم الإثنين، المتهم بالشروع في قتل عامل هدده بفضح شقيقته من خلال فيديوهات وصور جنسية للمحاكمة العاجلة.واعترف المتهم أمام النيابة العامة بأنه كان يحاول قتل المجني عليه عن قصد انتقامًا لشرفه، بعد أن ارتبط بعلاقة غير شرعية بشقيقته وصورها أثناء ممارستهما الرذيلة، مضيفًا أنه توجه إلى المجني عليه وواجهه بما سمعه عن حيازته لفيديوهات جنسية تجمعه بشقيقته، فلم ينكر الثاني وأقر بها وعند مطالبته بحذفها رفض وهدده بفضح شقيقته، فنشبت بينهما مشاداة تطورت إلى مشاجرة طعنه خلالها بسلاح أبيض "مطواة" قاصدا قتله انتقاما لشرفه.وتلقى قسم شرطة الساحل بلاغا من مستشفى معهد ناصر يفيد باستقباله عامل" 56 سنة" مصابا بجروح قطعية ونافذة بالجسم ولا يمكن استجوابه، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وشاب "24 سنة"، بسبب تهديد المصاب للمتهم بفضح شقيقته من خلال صور وفيديوهات جنسية بحوزته.وتمكن رجال الأمن من القبض على المتهم والتحفظ على السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.