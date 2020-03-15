المحجوب: قد نستأنف العمليات العسكرية بطرابلس فى أى لحظة

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن الجيش لا يزال محتفظ بقرار وقف إطلاق النار رغم اختراق المليشيات المسلحة للاتفاق.وأضاف المحجوب، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، صرح بأن الصبر بدأ ينفذ، وهذا معناه أن العمليات قد تستأنف في أي لحظة.وأكد أن بدء العمليات العسكرية مرة أخرى معناه السيطرة على ما تبقى من طرابلس، مؤكدا أن الجيش الوطني الليبي قادر على ذلك، بدليل السيطرة على الحدود البحرية، وقتل قائد المرتزقة ويد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليمنى في ليبيا وكان يسمى بـ"المخلب الأسواد" بعدما تم استهداف سفينته والتي كانت في طريقها للأراضي الليبية.