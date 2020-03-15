الباز يعرض تسجيلًا مشبوهًا وراء انتشار شائعة فرض حظر التجوال

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، السر وراء انتشار شائعة فرض الدولة لحظر التجوال بسبب انتشار فيروس كورونا.وعرض الباز خلال برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، تسجيلًا صوتيًا لشخص مجهول، يزعم أنه تواصل مع مسئول مقرب من الرئاسة، وعلم أنه سيتم فرض حظر تجوال يوم الثلاثاء المقبل، ونصح الناس بتخزين السلع قبل أن تنفد من الأسواق.وأشار الباز إلى أن هذا التسجيل الصوتي تم تداوله بشكل واسع، وهو في النهاية لشخص مجهول يشيع الفزع بين الناس.وواصل أن العديد من الصفحات الإلكترونية انساقت وراء هذا التسجيل، ونشرت خبر حظر التجوال.