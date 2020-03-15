رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أخفى مرضه بالصرع.. مخاوف من إصابة أردوغان بكورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 11:40 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
طباعة
قال الكاتب الصحفي التركي في موقع "أرتي جرتشاك" الإخباري، أحمد نسين، إن بعض الإجراءات التي تتخذها الحكومة التركية لمواجهة كورونا سوف تؤدي إلى نشر الفيروس المستجد في البلاد، بسبب انعدام الشفافية، حيث قال نسين، إنه في الوقت الذي ينتشر فيه فيروس كورونا على مستوى العالم، نرسل اللاجئين السوريين إلى الحدود مع اليونان، ألا يشكل هذا خطرًا على تركيا واليونان أيضًا؟ لماذا إذن نرسلهم؟.

وتابع نسين: "السلطات تخفي المريض المصاب بالفيروس وكذلك مدينة الإصابة! لماذا؟"

وتابع الكاتب: "الصحة التركية تخفي أسماء المصابين بكورونا، مما يثير الشكوك، حول من هو الشخص الذي يتكتم على اسمه إذا أصابه كورونا في بلد متخلف مثل تركيا؟، ومن هو الشخص الأكثر قابلية للإصابة بهذا الفيروس؟".

وتابع الكاتب: أردوغان والوزراء الذين يخرجون في جولات خارجية باستمرار هم أكثر عرضة للإصابة بكورونا، وفي حالة إصابة أردوغان بكورونا سيخفي حتمًا هذا عن الرأي العام.

وكشف نسين، أن أردوغان أخفى من قبل عن شعبه إصابته بالصرع؛ لأن الإصابة بالصرع تجعل العسكريين يحالون إلى التقاعد.

وكذلك الأمر إذا "أصيب به القادة السياسيون، فضلًا عن أن أردوغان أيضًا أخفى إصابته بسرطان في القولون كذلك، حيث أجرى عمليتين جراحيتين في وقت سابق، متسائلًا هل ذهب أردوغان للعلاج سرًا في مستشفى في مدينة كولن الألمانية؟ كل شيء يتم التعتيم عليه، لماذا؟".

فيما أثار نسين في مقاله تساؤلات مثل هل أردوغان مصاب بكورونا؟ وما هو السيناريو بعد إصابته بكورونا؟ هل يتم إقالته من منصبه بعدما أصبح غير قادر على إدارة البلاد بسبب مرضه؟.

موضوعات متعلقة

حقيقة إغلاق مستشفى بلقاس بسبب «كورونا»

تطوير أول عقار يهاجم فيروس «كورونا» في هولندا

السيسى يوجه بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات أسبوعين ويخصص 100 مليار جنيه للإجراءات الاحترازية من كورونا

«الداخلية» تبدأ حملات غلق أماكن الأنشطة التعليمية لمواجهة «كورونا»

الصور

image description

توافد المحامين على انتخابات النقابة بمحكمة الجيزة (صور)

image description

النصب بـ«كورونا».. عطارون يبيعون الوهم تحت طاولة الوباء (فيديو)

image description

شوارع القاهرة تعود إلى الحياة

image description

تشييع جثامين ضحايا منطقة الزرايب بـ15 مايو

image description

«غرفة عمليات».. متطوعون يحمون الكلاب والقطط الضالة من الأمطار (صور)

الأكثر قراءة

بعد تأجيل الاختبارات.. كيفية التسجيل في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 كادر المعلم؟

البورصة تخسر 24 مليار جنيه.. وإيقاف التعامل على 66 سهمًا

البنتاجون يعلن حالة جرحى هجوم «التاجى».. ويتوعد بالحساب

رئيس الوزراء: «إجازة المدارس مش للخروج» (فيديو)

إنفوجراف

image description

سكان المعادي يكشفون تفاصيل حماية كلاب وقطط الشوارع خلال العاصفة

image description

خطوات مطلوبة من المصريين بالخارج حال تعرضهم لمشكلة (إنفوجراف)

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

أمريكا: المستشفيات ستواجه صعوبات في التعامل مع كورونا

كورونا يتسبب في ارتفاع أسعار الثوم

دراسة صادمة: كورونا ينتشر قبل ظهوره على المريض

مشكلة تساقط الشعر وأحدث الطرق للتغلب عليها.. الدكتور مصطفى زيدان يوضح

منوعات

الإمارات توقف دور السينما والملاهي بسبب كورونا

بكين تحظر تناول الطعام وجها لوجه فى المطاعم

إنقاذ 10 وفقدان 3 في غرق سفينة شحن بتايوان

حكاية حي «الفحامين» قبلة صناعة الأحذية بين أزقة القاهرة القديمة (فيديو)

مقالات الرأي
دعاء خليفة
كورونا والمواطن والمؤسسات
ماجد حبته
مايكروسوفت بلا بيل جيتس
د.أحمد الخميسى
المصريون.. الضحك فى وجه الخطر
ماجد حبته
أمطار من الحديد المنصهر!
المزيد

الثقافة

عالم الاجتماع معن العمر يصدر كتاب «الجندر والتنوع الثقافي»

«انتخابات اتحاد الكتاب».. سهير المصادفة: تحسين وضع الكاتب ماديًا

«انتخابات اتحاد الكتاب».. أحمد سويلم: إعادة تقييم المعاشات ومعايير محددة للتكريم

«انتخابات اتحاد الكتاب».. زينب العسال: توسيع مجالات العضوية لضم الموهوبين