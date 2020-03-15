أخفى مرضه بالصرع.. مخاوف من إصابة أردوغان بكورونا

قال الكاتب الصحفي التركي في موقع "أرتي جرتشاك" الإخباري، أحمد نسين، إن بعض الإجراءات التي تتخذها الحكومة التركية لمواجهة كورونا سوف تؤدي إلى نشر الفيروس المستجد في البلاد، بسبب انعدام الشفافية، حيث قال نسين، إنه في الوقت الذي ينتشر فيه فيروس كورونا على مستوى العالم، نرسل اللاجئين السوريين إلى الحدود مع اليونان، ألا يشكل هذا خطرًا على تركيا واليونان أيضًا؟ لماذا إذن نرسلهم؟.وتابع نسين: "السلطات تخفي المريض المصاب بالفيروس وكذلك مدينة الإصابة! لماذا؟"وتابع الكاتب: "الصحة التركية تخفي أسماء المصابين بكورونا، مما يثير الشكوك، حول من هو الشخص الذي يتكتم على اسمه إذا أصابه كورونا في بلد متخلف مثل تركيا؟، ومن هو الشخص الأكثر قابلية للإصابة بهذا الفيروس؟".وتابع الكاتب: أردوغان والوزراء الذين يخرجون في جولات خارجية باستمرار هم أكثر عرضة للإصابة بكورونا، وفي حالة إصابة أردوغان بكورونا سيخفي حتمًا هذا عن الرأي العام.وكشف نسين، أن أردوغان أخفى من قبل عن شعبه إصابته بالصرع؛ لأن الإصابة بالصرع تجعل العسكريين يحالون إلى التقاعد.وكذلك الأمر إذا "أصيب به القادة السياسيون، فضلًا عن أن أردوغان أيضًا أخفى إصابته بسرطان في القولون كذلك، حيث أجرى عمليتين جراحيتين في وقت سابق، متسائلًا هل ذهب أردوغان للعلاج سرًا في مستشفى في مدينة كولن الألمانية؟ كل شيء يتم التعتيم عليه، لماذا؟".فيما أثار نسين في مقاله تساؤلات مثل هل أردوغان مصاب بكورونا؟ وما هو السيناريو بعد إصابته بكورونا؟ هل يتم إقالته من منصبه بعدما أصبح غير قادر على إدارة البلاد بسبب مرضه؟.