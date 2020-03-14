الكويت: علاقتنا مع مصر قوية ولم تتأثر بـ«كورونا»

أكد وزير الخارجية الكويتي أحمد الناصر، أن علاقات الكويت مع مصر قوية ولديها خصوصيتها. وقال وزير الخارجية الكويتي خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، من الكويت بشأن مستجدات فيروس كورونا، إن الحديث عن ضغوط مصرية أو تعنت تجاه طلبة الكويت في مصر غير صحيح. وأضاف أحمد الناصر: "علاقة الكويت مع مصر لها خصوصية بقيادة صاحب الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد والرئيس عبد الفتاح السيسي والظروف الحالية استثنائية". وشدد الوزير الكويتي على أن أزمة كورونا عالمية امتدت إلى جميع القارات وتعالج وفق القرارات الصحية، مشيرا إلى أنهم يتواصلون مع جميع الدول للتنيسق بشأن الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا. وأعلنت الكويت في وقت سابق عن تسجيل عشرات الحالات المصابة بكورونا، واتخذت إجراءات بتعليق رحلات الطيران ومنع دخول الأجانب مع العديد من الدول.