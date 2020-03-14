«القابضة للمياه»: لم نتعود على كمية الأمطار التي شهدتها مصر مؤخرا

قال محمد صلاح، المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف، إن شبكات الصرف تم تصميمها منذ عشرات السنوات على استيعاب مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى كمية قليلة من الأمطار، لافتًا إلى أن الأمطار التي شهدتها مصر أعلى من قدرة شبكات الصرف الصحي على الاستيعاب.وأضاف المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية صدى البلد، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الأيام الثلاثة الماضية شهدت أمطارا غزيرة تصل إلى حد السيول في بعض المناطق، لافتا إلى أن مصر دولة ممطرة ولم نتعود على هذه الكمية من الأمطار.