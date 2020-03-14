لعاشقات الذهب.. 4 اقتراحات لهدايا عيد الأم من المجوهرات



أيام قليلة تفصلنا عن 21 مارس المخصص للاحتفال بعيد الأم من كل عام، ويبدأ الجميع خلال هذه الأيام البحث عن هدية تناسب سيدة المنزل، ولا توجد هدية أكثر حلمًا وهدفًا للمرأة سوى المجوهرات، التي يمكن أن ترافقها سنوات طويلة، لذا نقدم أجمل أشكال المجوهرات.



- هناك مجوهرات تضفي لمسة على شخصية مرتديها، وهناك علامات تجارية عالمية تستعد لهذه الاحتفالية بتشكيلة كبيرة، إضافة إلى تركيزها على مجموعة تحاكي مناسبة عيد الأم.



مجوهرات داماس

تتميز مجوهرات داماس بتصاميمها الناعمة، وتقدمت بمجموعة من المجوهرات المميزة للاحتفال بالأمهات، شملت القلائد بنقشة "أمي" مرصعة بالألماس والأحجار الكريمة بألوانها المختلفة، تلك القطعة الكلاسيكية التي تعد الأنسب للعديد من الأمهات، وهناك مجموعة مختلفة أيضًا بشكل كلاسيكي مرصعة بالحجر الأزرق الذي تعشقه كل امرأة. أيام قليلة تفصلنا عن 21 مارس المخصص للاحتفال بعيد الأم من كل عام، ويبدأ الجميع خلال هذه الأيام البحث عن هدية تناسب سيدة المنزل، ولا توجد هدية أكثر حلمًا وهدفًا للمرأة سوى المجوهرات، التي يمكن أن ترافقها سنوات طويلة، لذا نقدم أجمل أشكال المجوهرات.- هناك مجوهرات تضفي لمسة على شخصية مرتديها، وهناك علامات تجارية عالمية تستعد لهذه الاحتفالية بتشكيلة كبيرة، إضافة إلى تركيزها على مجموعة تحاكي مناسبة عيد الأم.تتميز مجوهرات داماس بتصاميمها الناعمة، وتقدمت بمجموعة من المجوهرات المميزة للاحتفال بالأمهات، شملت القلائد بنقشة "أمي" مرصعة بالألماس والأحجار الكريمة بألوانها المختلفة، تلك القطعة الكلاسيكية التي تعد الأنسب للعديد من الأمهات، وهناك مجموعة مختلفة أيضًا بشكل كلاسيكي مرصعة بالحجر الأزرق الذي تعشقه كل امرأة.

مجوهرات داماس

تصاميم خاصة

هناك بعض التصاميم الخاصة التي صممتها مصممة المجوهرات من الفضة والذهب العالمية عزة فهمي بكلمة "أم"، وشملت مجموعتها سوار مع نقشة كلمة "أنت الحياة"، وأقراط "العين والقلب" من الذهب والفضة أيضًا التي يمكن الاستعانة بها كهدية للأمهات.



مجوهرات

مجموعة فابولا

عملت ماركة فابولا العالمية مجموعة مختلفة للأمهات، منها سلاسل ذهبية تحمل أسماء عدة، حسب اختيار صاحبها، وتعد من الهدايا الأنسب للأمهات في حال الرغبة في تخصيص هدية ذات معنى واضح وصريح.

مجوهرات

مجوهرات تحمل كلمات الحب

انتشرت مجموعة من المجوهرات تحمل كلمات الحب بنقشات مختلفة في سوق المجوهرات، ومنها كلمة "حب، حبك نار، وكذلك بعض المجوهرات التي تحمل حروفًا أو هناك ما يتم تركيب صور بها والتي يمكن إضافة الصورة الأقرب للأمهات وتقديمها لها كهدية في عيد الأم.