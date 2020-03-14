محاكمة رئيس قطار «ضحية التذكرة» و«المتهمين بالاتجار في البشر» أبرز جلسات اليوم

- نظر محاكمة رئيس قطار إسكندرية في قضية مقتل شاب التذكرة



- محاكمة 18 متهما بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين



- نظر دعوى بطلان قرار تحديد مواقع يحظر فيها التظاهر



- دعوى وقف مناقشة مشروع قانون الحضانات



تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم محاكمات تهم الراي العام ومنها محاكمة رئيس قطار إسكندرية في قضية مقتل شاب التذكرة ومحاكمة 18 متهما بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرينتتنظر محكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار محمد علي سكيكر، اليوم السبت 14 مارس، ثالث جلسات محاكمة رئيس القطار رقم 934 "الإسكندرية – الأقصر"، في قضية مقتل شاب وإصابة أخر بعد إجبارهما على القفز من القطار بمنطقة دفرة بطنطا، بسبب ثمن تذكرة الركوب، بعد تأجيل ثانى جلسات المحاكمة، لحين وصول تقرير اللجنة الفنية لجهاز "atc" لتحديد السرعة الوهمية الخفية للقطار أثناء قفز الشابين.وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي قد أمر بإحالة، المتهم مجدي إبراهيم محمد حمام، كمسري القطار رقم 934، الذي تسبب في مقتل شخص وإصابة آخر، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ونسبت التحقيقات للمتهم، اتهامات جرح أفضى إلى موت وجريمة الجرح العمدي.تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، محاكمة 18 متهما بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، مكونة من عدة أشخاص تعمل وفق تنظيم يتمثل في اصطناع المتهمة الأولي للمحررات المزورة التي تستخدم لتهريب المهاجرين، وإدارة الثاني والثالث لتلك الجماعة وتوزيع المهام على أعضائها، وقيام المتهم الثاني بتحديد وتنسيق حجز مواعيد مقابلات راغبي الهجرة غير الشرعية لدى سفارات الدول الأجنبية، وقيام المتهم الثالث بالتوسط لدى أعضاء الجماعة الإجرامية واستقطاب راغبي الهجرة، وتسليمهم المحررات المصطنعة المطلوبة لتقديمها للسفارات لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة، من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية.تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، نظر دعوى بطلان القرار رقم 37 لسنة 2017 والمتضمن، تحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة القاهرة، والذي يحظر فيه على المواطنين التظاهر في نطاقه.وطالبت الدعوى، ببطلان قرار وزير الداخلية، رقم 37 لسنة 2017 بتحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة القاهرة، والذي يحظر فيه على المواطنين التظاهر في نطاقه.تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم نظر دعوى وقف مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية بشأن استضافة الطفل ونقل حضانة الطفل من الأم حال زواجها إلى الأب مباشرة.وطالبت الدعوى بعدم إدراج مناقشة مشروع تعديل قانون الحضانة المزمع عرضه على مجلس النواب في القوانين المقدمة للمجلس.وأضافت أن إحدى النائبات و60 نائبا بالبرلمان تقدموا بمشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985، والذي يقضي بحق الطرف غير الحاضن (الأم أو الأب) في الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع، إضافة إلى شهر من إجازة آخر العام.