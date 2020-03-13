«المصريين»: الدولة تعاملت بحرفية مع أزمة الطقس السيئ

أكد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن المصريين تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أظهروا أنهم يد واحدة في مواجهة الكوارث والأزمات الطبيعية، مشيرًا إلى أن الشعب المصري تكاتف مع قيادته السياسية في مواجهة منخفض التنين الذي ضرب البلاد وتسبب في موجة طقس سيئ لم تعرفها البلاد منذ عقود.أضاف أبو العطا، في بيان اليوم، أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية كانت على قدر الحدث واستطاعت تقديم المعلومات بكل دقة والتحذيرات بكل سرعة للقِيادة السياسية والمواطنين، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تفادي كارثة كانت محققة على الشعب المصري، لافتًا إلى أن الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي اتخذت الموقف الصحيح باعتبار الخميس إجازة رسمية بكل قطاعات الدولة، مناشدة المواطنين عدم الخروج خلال موجة الطقس السيئ.أوضح رئيس حزب المصريين، أن رجال أجهزة الدفاع المدني والمحافظين قدموا دورا بطوليا خلال موجة الطقس السيئ وتواجدوا في الشوارع لإنقاذ المواطنين العالقين وشفط المياه من الشوارع والطرق الرئيسية وأيضًا قطع الكهرباء والمياه على بعض المناطق لتفادي أي أزمة قد تشب على خلفية الأمطار شديدة الغزارة التي اجتاحت البلاد، مؤكدا أن هذا الموقف يستحق كل تقدير واحترام ويعني أن المصريين شعب قوي وقادر على مواجهة أي أزمة.وأشار إلى أن الإعلام المصري كان على قدر الحدث وتواجد في الشارع لمتابعة الأخبار أول بأول وتقديم الأخبار العاجلة بشأن الحدث لحظة بلحظة وبمنتهى الحرفية والمهنية، وتوعية المواطنين بُخطوة الأزمة وتزويدهم بأهم الأخبار التي تتعلق بالسيول والأمطار والرياح التي ضربت البلاد، موضحا أن الجميع تناغم في منظومة يحكمها الالتزام والدقة حفاظا على حياة المصريين بكل حزم وحسم.وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع من خلال موجة الطقس السيئ المواجهة وتفادي كارثة حقيقية بكل ذكاء وكفاءة غير عادية تستحق منا جميعا الثناء والتقدير وهذا الأمر ليس بجديد على الرئيس السيسي، الذي يعرف جيدا كيفية التعامل مع جميع الأمور والأزمات.