مصطفى بكري: المسئولون لا يتوقفون عن حل مشاكل الطقس

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المسئولين لا يتوقفون عن حل المشاكل الناجمة عن موجة الطقس السيء التي ضربت البلاد منذ أمس، لكن الأزمة أكبر من طاقة الحكومة والدولة.وأضاف بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الجهات الأساسية القوات المسلحة والشرطة تقف على قلب رجل واحد وتنقذ ما يمكن إنقاذه، لافتًا إلى أن البلد في حالة شلل تام.وأردف بكري: "الدولة لم تتهاون ولو تتوان لحظة عن متابعة الحدث، وتوجدغرف عمليات في كل مكان، ورئيس الدولة يتابع كل كبيرة وكل صغيرة" لافتًا إلى أن تهدم بعض البيوت يلقي على الدولة مسئولية اجتماعية واقتصادية.وختم: "ادعوا أن تخرج مصر من هذه الأزمة بشكل أفضل".