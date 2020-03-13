مدبولى: مصر لم تشهد مثل تلك الظروف الجوية منذ 40 عامًا.. وجهود كبيرة لتطوير مخرات السيول

وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، شكرًا خاصًا للقوات المسلحة بكل أجهزتها، على مجهودها الكبير فى مختلف المحافظات، وتركها كل الآلات والمعدات تحت تصرفهم، كما توجه بشكر خاص أيضًا لرجال الشرطة المصرية على جهودهم الكبيرة، وتواجدهم المستمر في الشوارع.جاء ذلك خلال ترأسه غرفة إدارة الأزمات، بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وقال رئيس الوزراء: يوجد تنسيق كامل بين كل أجهزة الدولة لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية غير المسبوقة في تاريخ مصر، وذلك لحدوثها في جميع أنحاء الجمهورية وليس كالسابق في منطقة معينة، مؤكدًا كذلك على أن وزير الري أكد على أن مصر لم تشهد مثل تلك الظروف الجوية منذ ما يقرب من 35 أو 40 عامًا.وأضاف: نتج عن تلك الظروف الجوية حوالي 20 حالة وفاة على مستوى الجمهورية، مقدمًا واجب التعازي لأسرهم وذويهم.وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أننا بحاجة لإعادة تخطيط بعض شبكات الصرف لتستوعب المياه الناتجة عن مثل تلك الظروف الاستثائية، خاصة مع التغيرات المناخية فى مصر حاليًا.وأشار إلى أنه يتم حاليًا بذل جهد كبير لتطوير مخرات السيول في مختلف المحافظات، ولكن هناك أيضًا بعض حالات التعدي عليها من قبل المواطنين، مؤكدًا أن الهدف الأول والأساسي من إخلاء أي منطقة سكنية عشوائية هو الحفاظ على أرواح المواطنين، وهو ما نفذته الدولة خلال السنوات الماضية.وحضر الاجتماع وزير الدولة للإعلام، ومسئولو مجلس الوزراء ومركز المعلومات، وغرفة الأزمات.