حملات أمنية لضبط مروجى المخدرات بالمحافظات

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط 221 قطعة سلاح نارى، بحوزة 387 متهمًا، منها 20 بندقية آلية و2 بندقية رصاص و30 بندقية خرطوش و13 طبنجة، و156 فرد محلى، و387 طلقة مختلفة الأعيرة و30 خزينة متنوعة و215 قطعة سلاح أبيض وورشة لتصنيع الأسلحة النارية.فى مجال تنفيذ الأحكام استطاعت تنفيذ 83143 حكمًا قضائيًا متنوعًا، منها 381 حكما جناية منها 24795 حكما بالحبس الجزئى و4698 حكمًا بالحبس المستأنف و41893 حكمًا بالغرامة و1137 حكمًا مخالفة، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية عن ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضموا 15 متهمًا، ارتكبوا 29 حادثًا متنوعًا.فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 291 قضية مخدرات بحوزة 305 متهمين، ضُبطت خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 16.520 كيلو جرام وكمية من مخدر الحشيش وزنت 16.252 كيلو جرام وكمية من مخدر الهيروين وزنت 3.803 كيلو جرام وكمية من مخدر البودرة وزنت 240 جرامًا، وكمية من مخدر الشابو وزنت 410 جرامات، وكمية من مخدر الفودو وزنت 2.870 كيلو جرام، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 1.105 كيلو جرام و5341 قرصًا مخدرًا.فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، تم ضبط 68 متهمًا، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 32 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 310 دراجات نارية مخالفة.وفى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تمت إعادة 7 سيارات – 5 دراجات نارية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 33033 مخالفة مرورية، وفى مجال فحص السائقين تم فحص 192 من سائقى السيارات على الطرق السريعة، للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 17 منها.