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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«ملوك الجدعنة».. مبادرات استضافة وتوصيل للعالقين في الأمطار

الجمعة 13/مارس/2020 - 05:31 ص
جريدة الدستور
مارسيل نظمي
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تظهر لدى المصريين جينات الشهامة المتوارثة من السابقين في الأزمات والشدائد، ولاشك أن ما تشهده مصر من حالة طقسية غير مسبوقة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، والأجواء المتقلبة التي جمعت بين الرعد والأمطار والرياح العنيفة، هي أزمة حقيقية لاسيما على من لا مأوى لهم، أو أولئك الذين اضطرتهم الظروف للخروج إلى الشوارع وترك منازلهم، وهنا أظهر الكثيرون معدنهم الطيب في مساعدة العالقين بالشوارع أو تقديم مبادرات لاستضافة ساكنو الشوارع.

• سيارات جيب لمساعدة العالقين بالشوارع

أطلق مجموعة من الشباب الذي يمتلك سيارة دفع رباعي "جيب"، مبادرة منذ عام 2016 لإنقاذ السيارات العاطلة في الأمطار، ونجدة الأشخاص العالقة بالطرق.

وقال حسن سوكة، مؤسس المبادرة لـ"الدستور": "تلقينا ٢٣ مكالمة في أقل من ساعة وأنقذنا ١٢ سيارة حتى الآن، وهناك تسهيلات كثيرة من رجال الداخلية ونرى تشجيع كبير من الناس لم نكن نتخيله".

• كافيه لايف بوك

روح المبادرة نفسها أطلقها كافيه "لايف بوك" الذي قرر مالكه فتحه على مدار يومي الخميس وحتى السبت لكل إنسان ليس لديه مكان يبيت فيه في ظل الأجواء الصعبة والمتقلبة، على أن يتم تقديم مشروبات مجانًا للضيوف.

• مطاعم للعالقين

بعض أصحاب المطاعم قرروا فتح أبوابه أمام العالقين بالشارع، والمحتاجين للإيواء، على مدار يومي الخميس والجمعة، وتقديم أكل ومشروبات لهم دون حسابهم.

• سكوتر للخدمة

عرض شاب يدعى جعفر مبادرة لتوصيل أي شخص حالت الأجواء دون الوصول لبيته، بتوصيله للمنزل عن طريق الاسكوتر الخاص به.

• بيت للمغتربات

أما الصحفية إيمان عوف، فقد تسابقت هي الأخرى في فعل الخير من خلال فتح منزلها، للفتيات المغتربات غير القادرات على الوصول إلى المنزل بسبب سوء الأحوال الجوية، للمبيت في منزلها واستضافتهن.

• مجموعة شبراوي

شهدت منطقة شبرا الخيمة وجود دعم اجتماعي من خلال مجموعة "شبراوي" بهدف تقديم المساعدات من علاج، أدوية، توصيل لأطباء، بطاطين، لكل من حالت الأحوال الجوية دون حصوله على هذه الخدمات.

• الأنبا مكاريوس

في لفتة إنسانية طيبة، أطلق الأنبا مكاريوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا، دعوة يشجع فيها الأشخاص للنزول إلى الشوارع لتفقد من لا مأوى لهم، وتجول مع آخرين لتطييب بخاطر المتواجدين على الأرصفة، واعطائهم أغطية، وطعام وفاكهة، ومبالغ نقدية.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من عدم الاستقرار بالطقس بداية من اليوم الخميس حتى السبت المقبل؛ حيث تشهد الأجواء سقوط أمطار غزيرة، على مناطق متفرقة من البلاد، هذا بجانب تقلبات واضحة في درجات الحرارة، مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة.

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