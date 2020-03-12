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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بسمة وهبة: أشكر العاصفة التي أظهرت الشباب المصري بصورة مشرفة

الخميس 12/مارس/2020 - 10:08 م
بسمة وهبة
بسمة وهبة
أحلام عبدالرحمن
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قالت الإعلامية بسمة وهبة: "شكرا للظروف والعاصفة، التي أظهرت الشباب المصري بهذه الصورة المشرفة".

وأضافت خلال تقديم برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E": "الشباب قرر ميكونش سلبي في الأمطار، وعدد كبير من الشباب المصري قرر يكون له دور فعال في التعامل مع أزمة الطقس السيئ".

ولفتت إلى أن مجموعة من الشباب في التجمع الخامس أعلنوا استعدادهم مساعدة أي شخص تعطل سيارته في المنطقة، وسحبها بسيارتهم الكبيرة، مردفة أن عدوى المبادرة انتقلت إلى الإسكندرية وطنطا وأماكن مختلفة.

وتابعت: "كان هناك مبادرة لمساعدة الناس في الشوارع، وآخرون فتحوا مطاعمهم، وناس بدأت تجمع نفسها لحماية الحيوانات في الشارع، البلد كلها أصبحت على قلب رجل واحد، وناس بدأت تشكر أمناء الشرطة وعمال النظافة على وجودهم في الشارع، وأداء الواجب في هذه الظروف الصعبة".

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