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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماكرون: كورونا أسوأ أزمة نواجهها وسنغلق حدودنا

الخميس 12/مارس/2020 - 09:29 م
ماكرون
ماكرون
محمد عمر
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فيروس كورونا المستجد هو أسوأ أزمة صحية يواجهها العالم في القرن الحالي.

وأعلن ماكرون في خطاب اليوم الخميس، عن تعليق الدراسة في البلاد بالمدارس والجامعات بدءا من الاثنين القادم.

وأضاف ماكرون "لا زلنا في بداية الأزمة بسبب كورونا والفيروس يتفشى بأوروبا".

وكشف الرئيس الفرنسي عن أنه سيغلق حدود بلاده إذا لزم الأمر ولكن بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه سيناقش مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب مبادرة على مستوى مجموعة الدول السبع لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد ماكرون أن انتشار فيروس كورونا سيتسارع بوتيرة أكبر رغم جهود مكافحته، داعيا في الوقت ذاته الشركات إلى السماح لموظفيها بالعمل عن بعد تجنبًا لانتشار فيروس كورونا.

وسجلت فرنسا حتى الآن 2876 حالة إصابة بفيروس كورونا، بخلاف أكثر من 60 حالة وفاة.

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