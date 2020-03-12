خبير أرصاد: لا يمكن وصول أي إعصار لمصر

قال الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد، إنه لا يمكن وصول أي إعصار لمصر لأنها لا تطل على محيط، مشيرًا إلى أن أحد الشروط الرئيسية لحدوث إعصار أن تطل المنطقة على بحر مفتوح وهو المحيط.وأضاف خلال لقائه على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر الآن تحت تأثير منخفضين، منخفض السودان الموسمي موجود فوق البحر الأحمر، ومنخفض آخر فوق البحر المتوسط منخفض قبرصي، وتزامن معهما منخفض آخر في طبقات الغلاف الجوي، وهو ما تسبب في الاضطرابات الجوية.ولفت إلى أن حالة الأرصاد في مصر الآن ستنتقل إلى 5 دول أخرى خلال ساعات، كما أوضح أن مصر وكل بلدان شمال إفريقيا تتأثر بالعواصف الرملية، وليس الإعصارات.