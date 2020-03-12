بالفيديو.. رفع آثار تصادم قطارى إمبابة

أكدت هيئة السكة الحديد، أنه يتم حاليا رفع عربات قطارى رقم 989 و991 من على قضبان السكة الحديد، عقب واقعة تصادمهما بين إمبابة ورمسيس.وقررت هيئة السكك الحديدية في بيانها، اليوم، إيقاف جميع الرحلات على خطوط السكك الحديدية؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على أرواح الركاب.وأشار بيان هيئة السكك الحديدية إلى حدوث تصادم بين مقدمة قطار رقم ٩٨٩ بمؤخرة أخر ٩٩١ القادم من سوهاج إلى القاهرة، والذي كان محجوزا في منطقة برج النخيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة، ونتج عن ذلك بعض الإصابات وجار المتابعة.وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت إصابة 13 في حادث تصادم بين قطاري الصعيد في منطقة روض الفرج، مؤكدة عدم وجود وفيات.وذكرت في بيان رسمي، مساء اليوم، أن الإصابات بسيطة ومتوسطة «كدمات»، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين لمستشفيات معهد ناصر، وشبرا العام.