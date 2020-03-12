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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

حفل زفاف الأميرة بياتريس في علم الغيب

الخميس 12/مارس/2020 - 04:13 م
الأميرة بياتريس
الأميرة بياتريس
شيماء دهب
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هدد انتشار فيروس كورونا ببريطانيا حفل زفاف الأميرة "بياتريس" وخطيبها "إدواردو كابيلي موزي"، للمرة الثالثة، الذي كان من المقرر له يوم 29 مايو المقبل بقصر سانت جيمس في لندن.

ووفقًا لصحيفة «الديلي ميل» البريطانية نجد أن تأجيل الحفل للمرة الثالثة ناتج عن قرار الحكومة البريطانية لإغلاق المؤسسات الحكومية ومنع تجوال الأفراد، حيث أنه تم تأجيله بسبب أزمة دوق ودوقة ساسكس الأمير هارى وميجان ماركل وقرارهم بالتخلي عن العائلة الملكية.

والأميرة بياتريس، دوقة يورك، الابنة الكبرى للأمير أندرو، والسيد إدواردو مابيلى موزى، وبدأت علاقة بياتريس وإيدو من فترة لمدة 11 شهرا، وأعلنا عن ارتباطهما رسميا وخطبتهما فى سبتمبر من العام الماضى، وتقدم إدوارد ولبياتريس بخاتم تقدر تكلفته 100 ألف جنيه إسترليني.

وكسرت الملكة اليزابيث، ملكة بريطانيا، القواعد بدعوة خطيب الأميرة بياتريس لحضور أول كريسماس له مع العائلة الملكية فى ساندرينجهام، بعدما قررت الملكة تجاوز البروتوكول والذى ينص على دعوة الأزواج فقط وأفراد الأسرة المالكة.

تخرجت بياتريس في مدرسة سانت جورج. وحاليًا هي تدرس في جامعة لندن، ولدت بياتريس في مستشفى بورتلاند في تاريخ 8 أغسطس من عام 1988، خامس حفيدة للملكة إليزابيث الثانية، وقد سميت تيمنًا بالأميرة بياتريس أصغر بنات الملكة فيكتوريا وتعد هي وشقيقتها الأميرة أوجيني الحفيدتين الوحيدتين للملكة اللتان تحملان لقب أميرة.

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