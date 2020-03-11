لمرضى الربو.. أطعمة ومشروبات تساعدك على التصدي لطقس الخميس

الأطعمة المناسبة لمرضى الربو

«الثوم»

«الجزر»

«السبانخ»

المشروبات المناسبة لمرضى الربو

«الأفوكادو»

«الحليب»

ماهو مرض الربو؟

كيفية التعامل مع الربو في الطقس البارد؟

«منخفض التنين».. هكذا سمى الإعصار الذى سيضرب البلاد غدًا، حيث حذر خبراء الطقس من منخفض خطير سيضرب 8 دول يسمى بمنخفض القرن، سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الشديدة في الأحوال الجوية.ويعتبر مرضى الربو من أكثر الأشخاص الذين يعانون من هذه التقلّبات، نظرًا لانتشار الأتربة والكثير من الغبار، الأمر الذى يؤثر على الجهاز التنفسى.وقدم موقع ويب ميد الطبي عدد من الأطعمة والمشروبات التى تساعد بشكل كبير في تجاوز هذه الايام بالنسبة لمرضى الربو.يعد الثوم من الخضروات المهمة لمرضى الربو فهي من الأطعمة المكافحة للالتهابات، والمضادة للجراثيم والفيروسات، كما يحتوى الثوم على فيتامين سي، الذي يساهم في علاج ضيق لشعب الهوائية، لذلك يجب على مرضى الربو تناول فص أو اثنين يوميًا، خاصة فى ظل هذه التقلبات التى يشهدها الطقس.من الخضروات الغنية بعنصر بيتا - كاروتين، الذي يتحول بالجسم إلى فيتامين أ، اللازم لعلاج ضيق الشعب الهوائية.تساعد السّابنخ في تعزيز الجهاز المناعى للجسم، كما أنه يحتوى على الحديد، الفوليك، المفيد لمرضى الربو، والذي يتصدى للأعراض المصاحبة لضيق التنفس.يحتوي الأفوكادو على نسبة كبيرة من مادة الجلوتاثيون، وهى من مضادات الأكسدة المكافحة للالتهابات، والتي تساهم في القضاء على الفيروسات والبكتيريا المسبّبة للأمراض الجهاز التنفسي، لاسيّما الربو.من المشروبات المفيدة لمرضى الربو، لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين د، الذي يخفف من الأعراض المصاحبة لمرض الربو.الربو عبارة عن مرض يؤثر على رئتيك، فهو أحد أكثر الأمراض طويلة المدى شيوعا لدى الأطفال، كما يصاب به البالغون كذلك، حيث يؤدي الربو إلى الصفير أثناء النوم وقصر النفس وضيق الصدر.يمكنك تجنب تحفيز نوبات الربو أو اشتداد بعض الأعراض خلال الطقس البارد، من خلال تلقي مضادات الإنفلونزا.• تدفئة المنزل مع مراعاة تجنّب دخول الأتربة.• تجنّب الخروج من المنزل عند انخفاض درجات الحرارة بشكل متطرف.• تغيير مفارش الأسرّة مرتين فى الأسبوع.• تجنّب تقبيل أو مشاركة أدوات الطعام مع المصابين بالزكام أو الانفلونزا.• شرب كميات كبيرة من المياه.