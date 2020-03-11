سكرتير عام الجيزة: إلغاء الإجازات لمدة 3 أيام لمواجهة الطقس السيئ

كشف اللواء علاء بدران، سكرتير عام محافظة الجيزة، عن كافة الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة الأمطار الغزيرة، لافتا إلى أنه تم وضع خطة لحصر أماكن تجمع الأمطار.وأضاف سكرتير عام محافظة الجيزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "لدينا حوالي 68 مكانا متوقعا تجمع أمطار فيه، وتم توزيع المعدات المقدرة بـ 205 معدات؛ للتعامل مع تجمعات الأمطار المتوقع سقوطها".وتابع: "نفذنا خطة إعادة التمركز والخطة مبنية على التعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه، ونعيد تمركز المعدات في أماكن الأمطار".وأكد أنه تم رفع حالة الاستعداد لكل الأجهزة التنفيذية في المحافظة، وإيقاف الإجازات في الأجهزة التنفيذية في المحافظة، بالإضافة إلى إلغاء الإجازات لمدة 3 أيام مقبلة.