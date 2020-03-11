مقتل أمريكيين وبريطانى وإصابة 11 إثر قصف قاعدة التاجى بالعراق

أفادت مصادر عسكرية أمريكية، مساء اليوم، بمقتل أمريكيين وبريطاني، جراء استهداف قاعدة التاجي في العراق.وأوضحت المصادر مقتل أمريكيين وبريطاني عندما تم استهداف قاعدة التاجي حوالي الساعة 7:52 مساءً بالتوقيت المحلي للعراق.وأضاف المصدر: «الجيش الأمريكي ما زال يعالج الجرحى حتى الآن وعددهم أكثر من 11 شخصا».وأعلنت خلية الإعلام في العراق، في وقت سابق اليوم، تعرض معسكر التاجي، الذي يضم قوات أمريكية إلى قصف بصواريخ كاتيوشا.وقالت الخلية إن عشرة صواريخ كاتيوشا سقطت داخل معسكر التاجي دون خسائر، مشيرة إلى أنه تم العثور على عجلة نوع كيا بنكو تحمل منصة صواريخ فيها ثلاثة صواريخ متبقية جنوب منطقة الراشدية.