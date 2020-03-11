«السريانية» تغير طريقة التناول وتقبيل يد رجال الدين بسبب كورونا

عادت أزمة المُطالبات بتغيير طريقة التناول "سر الافخارستيا"، داخل الكنائس القبطية الأرثوذكسية، لاسيما بعد أن قامت بذلك فعليًا الكنيسة السريانية الشقيقة، وهي أقرب الكنائس للكنيسة القبطية.وأصدرت الكنيسة السريانية بيانًا قالت فيه:"إنّ تفشّى فيروس كورونا فى بلدان كثيرة من العالم خلق هلعًا لدى الناس وفرض عليهم تغيير عادات كثيرة فى حياتهم اليوميّة، كما جعل الكثيرين من أبناء الكنيسة يثيرون الأسئلة حول الممارسات الكنسيّة أثناء القدّاس الإلهى والتجمّعات".وأضافت الكنيسة السريانية في بيانها "لذلك، رأينا أن نوجّه الإرشادات التالية:1- إنّ حضور القدّاس الإلهى فى الآحاد والأعياد من الفرائض المسيحية، لذلك وجب إبقاء الكنائس مفتوحة أمام جميع المؤمنين، إلّا إذا عارض ذلك إجراءات تتّخذها الحكومات - مع أخذ الحيطة الواجبة من حيث توفير عبوات التعقيم في أرجاء الكنيسة وتفادى لمس الأشخاص والأيقونات والإنجيل المقدّس، والاكتفاء فى هذه الظروف الراهنة بحني الرأس كعلامة خشوع واحترام، ولكن يُنصَح مَن تظهر عليه عوارض مرضيّة أن يلازم المنزل؛ وباستطاعته أن يدعو الكاهن ليصلّى له ويناوله القربان المقدّس فى البيت.2- الاستعاضة عن تبادل السلام اليدوى بحني الرأس أو وضع اليد على الصدر.3- الاستعاضة عن تقبيل صليب المطران أو يد الكاهن بحني الرأس أمامهما.4- إنّ تناول القربان المقدّس هو جزء مكمِّل لحضور القدّاس الإلهى، لذلك وجب على المؤمن ألا ينقطع عنه، مع إيماننا القوى أنّ القربان المقدّس مصدر شفاء وحياة لأنفسنا وأجسادنا، وجب علينا التنبيه إلى طريقة التناول حرصًا على عدم المساهمة فى انتشار هذا الوباء.