ابنة إدوارد تبدع فى أغنية I love you على الهواء (فيديو)

تألقت ماريا إدوارد ابنة الفنان إدوار، في غناء أغنية I love you، ويتني هيوستن، وذلك خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc».وقالت إسعاد يونس، بعد سماعها الأغنية لماريا، إنها جريئة لتغني أغنية I love you، لويتني هيوستن، لكنها تحتاج لتتمرن عليها أكثر.وسجل إدوار مؤخرًا مع ابنته أغنية جديدة باسم «رايحة لصحباتاتي» وتجمعه لأول مرة بابنته ماريا، وتمثل عودة قوية بعد غيابه عن الغناء، ويراهن عليها بقوة؛ لأنه يقدم فيها لون جديد عليه عن أعماله السابقة.