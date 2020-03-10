«السؤال عن الموت».. أعراض مهمة تؤكد أن الطفل مصاب بالاكتئاب

قال الدكتور محمد طه استشاري الطب النفسي، إن الاكتئاب مرض يأتي في أي سن بين مختلف الأعمار، مشيرًا إلى أن اكتئاب الأطفال له علامات وأعراض تختلف عن الكبار، حيث يفضل الكبار الهدوء والجلوس وحيدًا.وأضاف خلال لقائه ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "تن"، أن أعراض اكتئاب الأطفال تظهر في صورة العصبية والانفعال والعناد وعدم سماع الكلام، كما يكون الطفل المكتئب "زهقان ومش طايق نفسه ولا يحب الكلام مع أحد ومنعزل".وتابع: "تشمل أعراض الاكتئاب عند الأطفال السؤال عن الموت وبشكل متكرر، كما ينعزل عن أصدقائه في المدرسة، ولديه عدم رغبة في الذهاب إلى المدرسة ويفعل المشكلات مع أصدقائه في الدراسة والمدرسة".