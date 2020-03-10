القصة الكاملة لاعتداء السلفيين على عمرو فاروق بمسجد في شبرا الخيمة

كشف عمرو فاروق، الخبير والباحث في شئون الحركات الإسلامية، ما حدث معه باعتداء في مسجد الإخلاص بشبرا الخيمة، مع أحد رواده، باتهامه أنه واحد ممن يحاربون الإسلام، مؤكدا أن هذا المسجد بؤرة سلفية، ولا تزال خاضعة لسيطرة السلفيين المتشددين.وأضاف الباحث في شئون الجماعات الإرهابية في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، أن مدير إدارة الأوقاف بشبرا الخيمة تواصل معه، لبحث هذا الأمر، وأكد له أن هناك العديد من الشكاوى المترددة على هذا المسجد، وأنه بؤرة سلفية، لافتا إلى أن الوزارة أبلغته أنه تم تسليم المسجد للجنة وتعيين إمام له.وتابع: من قام بالاعتداء عليّ في المسجد، ذكر لي أنني أحقر من أن أنتقد أفكار حسن البنا وتاريخه، وأن القنوات الفضائية التي أعتاد الظهور عليها قنوات كفر، مطالبا بالتفتيش على هذه المساجد للقضاء على هذه الأفكار والأشخاص السلفيين الذين يروجون للفكر المتطرف والإرهابي.