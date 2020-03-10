وزيرة الصحة: نتبع إجراءات لم يشهدها العالم لمواجهة "فيروس كورونا"
الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:44 م
أحمد عبد الرازقطباعة
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الحالة الألمانية التي كانت مصابة بـ فيروس كورونا تحسنت حالتها، مشيرة إلى استقرار بقية الحالات، والمصري العائد من صربيا تحسنت حالته جدًا، ومواطن كندي قارب على الخروج.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، أن الـ59 حالة كان بينهم 51 حالة إيجابي بدون أعراض ومنهم 45 حالة من مركب الأقصر.
وتابعت "زايد": "نحن نحلل لجميع الحالات ليكون يكون لدينا رؤية قاطعة"، مشيرة إلى أن مصر بالنسبة لدول المنطقة فإن الإصابات بها منخفضة، حيث نتبع إجراءات احترازية قاسية لم تحدث فى العالم كله، ومنها أخذ عينات عشوائية من كافة المنشآت السياحية بأسوان وتم الاطمئنان لسلبية جميع الحالات معلقة: «مفيش دولة بتدور على ناس مبتشتكيش من المرض"، ونحن من الدول ذات الإصابات المنخفضة.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، أن الـ59 حالة كان بينهم 51 حالة إيجابي بدون أعراض ومنهم 45 حالة من مركب الأقصر.
وتابعت "زايد": "نحن نحلل لجميع الحالات ليكون يكون لدينا رؤية قاطعة"، مشيرة إلى أن مصر بالنسبة لدول المنطقة فإن الإصابات بها منخفضة، حيث نتبع إجراءات احترازية قاسية لم تحدث فى العالم كله، ومنها أخذ عينات عشوائية من كافة المنشآت السياحية بأسوان وتم الاطمئنان لسلبية جميع الحالات معلقة: «مفيش دولة بتدور على ناس مبتشتكيش من المرض"، ونحن من الدول ذات الإصابات المنخفضة.