«الهجرة»: استقبلنا مئات الاستفسارات والشكاوى من العمالة العالقة

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون العاملين بالخارج، أن غرفة عمليات متابعة أزمة العالقين في المطارات بسبب فيروس كورونا، استقبلت عددًا من الشكاوى من مصريين عالقين في السعودية والكويت بسبب قرارات وقف عودة العمالة المصرية، تخوفًا من أن يكونوا حاملين للفيروس.وقالت وزيرة الهجرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إنه حتى الساعة العاشرة صباح اليوم الثلاثاء، وصل لوزارة الهجرة 1660 استفسار وطلب وشكوى من المصريين العالقين في مطارات جدة والكويت، والذين لا يستطيعون العودة.ولفتت إلى أن 1338 شكوى كانت من مواطنين عالقين في السعودية، كونها أكبر دولة بها عمالة مصرية.وأوضحت أن الشكاوى وصلت من خلال أرقام تليفونات وإيميل، واستمارات تسجيل البيانات.وأكدت وزيرة الهجرة، أن مصر تحترم سيادة كل دولة، وقراراتها، وتعمل على حل مشكلة العالقين في مطارات الدول سواء جدة أو الكويت.