تجديد حبس خادمة لسرقتها شقة مهندس بالشروق

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، حبس خادمة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات لاتهامها بسرقة مبلغ مالي من شقة مهندس بمدينة الشروق.وكشفت التحقيقات عن أن المتهمة «ن. س» (32 سنة- خادمة) سرقت 20 ألف جنيه مصري من شقة مهندس أثناء تنظيفها الشقة، وأقر المجني عليه أنه فوجئ باختفاء المبلغ المالي فور انتهائها من نظافة الشقة وخروجها.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق يفيد بقيام خادمة بسرقة مبلغ مالي من شقة مهندس بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمَّ ضبط المتهمة واقتيادها لقسم الشرطة وبسؤالها أنكرت سرقتها للمبلغ المالي، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.