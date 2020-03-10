أبرز تصريحات كورونا فى حوار تخيلى للفيروس مع جابر القرموطى

«التهويل»

«جروبات الماميز»

«الشرابية»

حالة من الجدل أثارها الإعلامى جابر القرموطى عقب عمل حوار تخيلى مع فيروس كورونا المستجد خلال برنامجه «الكلام على إيه» المعروض على فضائية «الحياة»، وظهر فى البرنامج شخص جسد دور كورونا وأطلق عدة تصريحات، ترصد «الدستور» أبرزها.قال فيروس كورونا التخيلى خلال رسالته الأولى إن السوشيال ميديا قامت بتهويل الموضوع:"أقسم بالله ده كلام سوشيال ميديا، أنا مظلوم في الليلة دي، إنتوا في مصر بتهولوا المواضيع، والعالم كله كوم ومصر لوحدها كوم تاني".وأكد فى تصريحه الثاني مع الإعلامى جابر القرموطى أن جروبات الماميز تنشر الشائعات، قائًلا:" جروبات الماميز بيتهمونى.. طب إنتي الواد عنده رشح وحرارة وبرد عادي تلبسيها لي أنا ليه وتقولي إني جتله؟ أنا أتهزأ كده في بلدكم وتركبوني المرجيحة وهاتك يا قلش وتقولوا اتنين مالهمش أمان الكورونا والإخوان".أشارفيروس كورونا خلال الحوار التخيلى إلى ادعاءات المواطنين عليه قائًلا:" واحد قاعد في الشرابية طول عمره وآخره بيجيب سوبيا من عم حمدي ولا اختلط مع حد جاي من سفر ولا باس حد عنده كورونا يتهمني أنا ليه لو جاله حبة برد؟".