مدير إدارة المرور يتفقد الخدمات على الطرق السريعة

يتفقد اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، الخدمات الأمنية على الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات.ووجه متولي بتحقيق أقصى معدلات السيولة المرورية، وأمر بتشديد الرقابة على الحافلات التي تقل الطلاب إلى المدارس والجامعات ووضع الرادارات على الطرق المؤدية للإقليمي.وأمر مساعد الوزير، بتفعيل دور خدمة الإغاثة المرورية عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة، بهدف إرشاد ومعاونة المواطنين مستخدمي هذه الطرق الذين يتعرضون إلى حوادث أو مشكلات بسبب أعطال سياراتهم والعمل على توفير جميع السبل المتاحة، من سحب السيارات المعطلة والعمل على إيجاد من يقوم بإصلاحها في أقرب محطة خدمة.