أبو بكر عن القبض على نائب المقطم: «مصر الجديدة مفيهاش وزير وغفير»

علق الإعلامى خالد أبو بكر، على خبر إلقاء القبض على عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والدرب الأحمر جمال الشويخي، على خلفية اتهامه بالرشوة، قائلًا: "دي مصر الجديدة ماعندناش وزير ولا خفير".وأضاف ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، أنها مصر الجديدة وهكذا نتعامل مع الفساد فى مصر، حيث رفعت عن النائب الحصانة وحكم عليه واتحبس، هذا قانون وهذه هي مصر الجديدة.وتابع: "أرجوكم تعرفوا علشان نوصل للمرحلة دي فضلنا سنين طويلة أوى، وفى حاجات انتم متعرفوهاش.. قبل كده الدنيا كانت داخلة فى بعضها".