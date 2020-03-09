محمد الباز: الدولة تواجه ماكينة شائعات حول كورونا

طالب الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» وزارة الصحة ببذل مزيد من الجهد في التصدي للشائعات التي تروج عن فيروس كورونا، والحالات المصابة به.وأوضح محمد الباز في برنامجه «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» أن الدولة تواجه في هذه الازمة ماكينة شائعات وأخبار كاذبة، ولا بد أن تواجه هذه الماكينة بأخرى ترد وتصحح هذه الأخبار.وأشار إلى أن هناك أنباء تتردد عن إصابة ممرضة في المنوفية بفيروس كورونا، والصحة لم تخرج ببيان واحد عن هذه الواقعة للتكذيب أو التصديق عليها، فضلا عن أن مدير المستشفى ووكيل الوزارة رفضا الإدلاء بأي تصريحات حول هذه الواقعة.