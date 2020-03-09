فرانس برس: إصابة وزير الثقافة الفرنسى بـ«كورونا»

غرّدت وكالة فرانس برس، مساء الإثنين، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات المصغّرة «تويتر»، معلنة إصابة وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر بفيروس كورونا المستجد.وجاء في التغريدة: "لقد تم اختبار الوزير بشكل إيجابي اليوم وأظهرت الفحوصات إصابته بفيروس كورونا وذلك بعد ظهور أعراض الفيروس عليه، لكنه بحالة صحية جيدة الآن".وأشارت الوكالة إلى أن الوزير الفرنسي أمضى عدة أيام الأسبوع الماضي في الجمعية الوطنية، حيث تم تأكيد العديد من الحالات المصابة بكورونا.