سيارات إغاثة مرورية لمواجهة الطقس السيئ (صور)

دفعت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة، بسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال أو حوادث على الطريق والدراجات النارية والأوناش وسيارات الدفع الرباعي على الطرق بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.ونسقت الإدارة مع عرفة عمليات المرور بالإدارة العامة للمرور للإخطار أولا بأول عن حالة الطرق، ويتم الاتصال برقم الإغاثة 01221110000، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بالتواجد المروري الفعال والجدي على الطرق السريعة في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من وجود طقس غير مستقر ورياح محملة بالأتربة، بإشراف اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الشرطة المتخصصة.