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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«القبلات وتبادل الكمامات»..أخطاء المصريين في التعامل مع كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:31 م
معامل الصحة
معامل الصحة
إيمان ماهر
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فيروس كورونا الجديد بات شبحًا يهدد دول العالم، احتياطات وإجراءات صحية اتخذتها الدول لمحاصرة المرض، حتى وصل الأمر إلى تعليق الرحلات الجوية بين بعض الدول، ومع كل ذلك هناك عادات خاطئة يفعلها المصريون رغم تحذيرات وزارة الصحة من اللمس وغيره.
معامل الصحة
معامل الصحة
تبادل الكمامات

بعد الإعلان عن وجود إصابات إيجابية بفيروس الكورونا في مصر، خشى الأهالي على أطفالهم في المدارس وحرصوا على أن يلبس أبنائهم الكمامة عند خروجهم من المنزل، ولكن تعامل الطلاب في المدارس مع الكمامة بشكل غريب، فقاموا بتبادل الكمامات مع بعضهم البعض.

القبلات

رغم التحذيرات من أن المرض ينتقل بسهولة من خلال اللمس والقبلات جرى تداول جملة شهيرة بين المصريين: "رغم إن في كورونا بس هبوسك"، ضاربين بالنصائح الطبية من منظمة الصحة العالمية عرض الحائط.
تبادل زجاجات المياه
تبادل زجاجات المياه
تبادل زجاجات المياه

ظهرت على صفحات السوشيال ميديا فيديوهات للمواطنين أمام معامل الصحة لعمل تحليل ال PCR وظهر المواطنون خلال تبادلهم زجاجة مياه واحدة يشربون منها جميعا.

كمامات قماش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لترزي يقوم بتفصيل كمامات غير صحية وغير مطابقة للمواصفات يقوم بعض الأهالي بشرائها منه.

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